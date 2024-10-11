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Доставка цветов по Москве

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25 красных роз 50 см
Артикул: 715411
25 красных роз 50 см
25 красных роз
Количество:
5 020
Бесплатная доставка через 2 часа
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Скидка
Букет из 7 гортензий
Артикул: 932035
Букет из 7 гортензий
Букет из 7 гортензий
Количество:
9 850
4 610
Бесплатная доставка через 2 часа
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Букет из красной кустовой хризантемы
Артикул: 932037
Букет из красной кустовой хризантемы
Букет из красной кустовой хризантемы
Количество:
3 370
Бесплатная доставка через 2 часа
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Букет из 51 василька
Артикул: 406161
Букет из 51 василька
Букет из 51 василька
Количество:
8 450
6 450
Бесплатная доставка через 2 часа
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Букет из 11 белых роз
Артикул: 315503
Букет из 11 белых роз
Букет белых роз
Количество:
3 240
Бесплатная доставка через 2 часа
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Букет из 15 пионов
Артикул: 402161
Букет из 15 пионов
Букет из 15 пионов
Количество:
24 450
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Скидка
Букет из кустовых розовых хризантем
Артикул: 931686
Букет из кустовых розовых хризантем
Букет из кустовых розовых хризантем
Количество:
4 950
3 370
Бесплатная доставка через 2 часа
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Букет из 15 розовых альстромерий
Артикул: 931631
Букет из 15 розовых альстромерий
Букет из 15 розовых альстромерий
Количество:
3 380
Бесплатная доставка через 2 часа
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РОЗЫ
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11 розовых роз с упаковкой
Артикул: 931784
11 розовых роз с упаковкой
11 розовых роз с упаковкой
Количество:
3 290
Бесплатная доставка через 2 часа
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Букет из 19 персиковых роз
Артикул: 902038
Букет из 19 персиковых роз
Букет персиковых роз
Количество:
5 950
4 540
Бесплатная доставка через 2 часа
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Букет-сердце из 101 розы (50 см)
Артикул: 924174
Букет-сердце из 101 розы (50 см)
Букет-сердце из 101 розы
Количество:
16 050
Бесплатная доставка через 2 часа
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Букет из белых и розовых роз с эвкалиптом
Артикул: 931712
Букет из белых и розовых роз с эвкалиптом
Букет из белых и розовых роз с эвкалиптом
Количество:
5 330
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Букет из 7 розовых роз
Артикул: 831017
Букет из 7 розовых роз
Букет из 7 розовых роз
Количество:
2 850
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Букет с красными и белыми розами
Артикул: 815410
Букет с красными и белыми розами
Букет с красными и белыми розами
Количество:
12 720
Бесплатная доставка через 2 часа
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Букет роз любимой
Артикул: 424011
Букет роз любимой
Букет роз любимой
Количество:
3 790
Бесплатная доставка через 2 часа
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Букет цветов желтые розы
Артикул: 931446
Букет цветов желтые розы
Букет цветов желтые розы
Количество:
3 640
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РАСПРОДАЖА
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Букет с гортензией и розами
Артикул: 931773
Букет с гортензией и розами
Букет с гортензией и розами
Количество:
6 450
4 090
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9 желтых роз 50 см
Артикул: 880901
9 желтых роз 50 см
9 желтых роз
Количество:
3 950
2 470
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Букет с орхидеями и альстромериями
Артикул: 931687
Букет с орхидеями и альстромериями
Букет с орхидеями и альстромериями
Количество:
5 990
4 130
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Букет цветов из гербер и хризантем
Артикул: 931534
Букет цветов из гербер и хризантем
Букет цветов из гербер и хризантем
Количество:
6 850
4 460
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Букет из ирисов с эустомой
Артикул: 931651
Букет из ирисов с эустомой
Букет из ирисов с эустомой
Количество:
5 450
3 640
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15 красных роз 50 см
Артикул: 500104
15 красных роз 50 см
15 красных роз
Количество:
4 950
3 430
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Букет из синей, розовой и белой гортензии
Артикул: 931553
Букет из синей, розовой и белой гортензии
Букет из синей, розовой и белой гортензии
Количество:
5 350
2 530
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Стильный букет из гипсофилы
Артикул: 931980
Стильный букет из гипсофилы
Стильный букет из гипсофилы
Количество:
3 850
2 500
Бесплатная доставка через 2 часа
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БУКЕТЫ В КОРОБКАХ
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Букет орхидей в шляпной коробке
Артикул: 932046
Букет орхидей в шляпной коробке
Букет орхидей в шляпной коробке
Количество:
7 670
5 650
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Букет красных роз в коробке
Артикул: 931906
Букет красных роз в коробке
Букет красных роз в коробке
Количество:
4 950
3 690
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Новинка
Герберы в шляпной коробке
Артикул: 931816
Герберы в шляпной коробке
Герберы в шляпной коробке
Количество:
6 480
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Розы, альстромерии и гвоздики в коробке
Артикул: 931634
Розы, альстромерии и гвоздики в коробке
Розы, альстромерии и гвоздики в коробке
Количество:
6 250
3 840
Бесплатная доставка через 2 часа
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Цветы в коробке с клубникой
Артикул: 931348
Цветы в коробке с клубникой
Цветы в коробке с клубникой
Количество:
6 240
Бесплатная доставка через 2 часа
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Розы и орхидеи в коробке
Артикул: 106021
Розы и орхидеи в коробке
Розы и орхидеи в коробке
Количество:
6 510
Бесплатная доставка через 2 часа
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Новинка
Подсолнухи в коробке
Артикул: 827022
Подсолнухи в коробке
Подсолнухи в коробке
Количество:
7 880
Бесплатная доставка через 2 часа
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Новинка
101 розовая роза в шляпной коробке
Артикул: 931692
101 розовая роза в шляпной коробке
101 розовая роза в шляпной коробке
Количество:
17 150
Бесплатная доставка через 2 часа
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Отзывы наших клиентов
Я безумно благодарна за вашу быструю доставку того о чём мечтали! И сюрприз! Вы лучшие!
Виктория11.10.2024
выражаю огромную благодарность за вашу работу, всё так просто, понятно и легко, выбрал букет, оформил заказ, оплатил и вуаля. Если, что не понятно всегда помогут приятные, квалифицированные сотрудники. Все сделано как договаривались при заказе. Спасибо, Огромное.
Не пожалеете обратившись в эту компанию?
Ринат03.07.2024
Хочется выразить огромную благодарность за вашу работу, слаженную и пунктуальную. Все сделано как договаривались при заказе. Огромное спасибо.
Елена27.06.2024
Спасибо доставили вовремя, плюс сертификат подарили. Спасибо, ещё обращусь
Сергей21.06.2024
Отработали на «отлично» (доставили букет вовремя и хорошего качества). Кроме того ещё и бонус приложили (сертификат на спа- процедуры). Жена очень довольна. Спасибо.
Алексей12.03.2024
Спасибо большое за вовремя выполненный заказ, у мамы сегодня юбилей 90 лет и вы доставили огромное удовольствие ей своим букетом, гладиолусы великолепные, благодарю что не подвели!!!
Юлия10.02.2024
Заказывала букет для руководителя на ДР с экзотическим цветком: стрелиция. Букет как на картинке, все цветы свежие, доставка в указанный период времени.
Благодарю за работу, магазин рекомендую)
Инга06.02.2024
Делал заказ букета незабудок 11.01.2023 г. Удобно, без проблем, быстро, профессионально! Доставка по Москве действительно до 2 часов. Бла́годарю сотрудников магазина!
Александр11.01.2024
Здравствуйте. С наступающим новым годом! Букеты для близких придумываю сама. И очень важно, что все нужные цветы оказались в наличии. И оформление и доставка, всё отлично. Спасибо всем. Самые наилучшие пожелания в Новом году.💓
Ирина29.12.2023
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Дарите эмоции незамедлительно: доставка по Москве за 2 часа

Порадуйте любимых сюрпризом – услышать стук в дверь и увидеть красивый букет всегда приятно. На сайте «Миллион букетов» тысячи предложений: закажите цветы с доставкой, привезенные из Эквадора, Голландии, Чили и других стран мира. Выбирайте понравившиеся композиции и делайте близким людям приятное.

Удивляйте своим подарком

В продаже более 50 видов цветов, из которых наши флористы составляют яркие и органичные букеты

Цветы не завянут за пару дней

Поставки поступают ежедневно, а старые партии списываются, поэтому заказанный букет будет долго радовать глаз и украшать комнату

Больше цветов – больше эмоций

Как можно среди такого разнообразия ограничиться только одним букетом? Получайте бонусы за каждый заказ и оплачивайте ими новые покупки

Можно дополнить сюрприз набором конфет и шарами. В ассортименте есть композиции со сладостями. Делайте оригинальные подарки.

Купите цветы с доставкой в Москве: доставим букет быстро и бесплатно

Сразу берем заказ в работу

Никаких очередей в обслуживании и нехватки цветов на складе. Доставка займет около 2 часов, наш флорист соберет букет, а курьер доставит по адресу

Доставка цветов без задержек

Оператор называет вам время доставки с учетом расстояния от нашего склада, дорожной ситуации и сложности букета. Курьер приедет вовремя

Не беспокойтесь об условиях доставки

Цветы - хрупкий товар, они требуют аккуратности при доставке. Курьеры соблюдают все правила обращения с ними. В автомобилях поддерживается температура, благоприятная для букетов

О стоимости доставки в пригороды можно узнать на странице «Доставка».

Доставка цветов: букеты для любого повода

Купить цветы можно по самому разнообразному поводу. Отправляетесь ли вы на юбилей или на свадьбу, на именины или свидание, хотите просто сделать приятное близкому человеку или отблагодарить за труд – все это повод для того, чтобы преподнести в подарок красивый букет, состоящий из свежих, живых цветов.
Даже если у вас совсем нет времени на то, чтобы самостоятельно пойти в магазин и выбрать букет по тому или иному поводу, вы не должны остаться без подарка. В интернет-магазине «Миллион Букетов» представлен большой выбор живых цветов разных сортов, собранных в красивые, нежные, большие и маленькие, скромные и богатые букеты, доставка которых по Москве осуществляется круглосуточно.

Зачем заказывать цветы с доставкой

Любой подарок, преподнесенный неожиданно, может принести массу эмоций. А как еще неожиданней можно обрадовать человека, как не заказать доставку цветов? Поверьте, даже самый скромный букетик способен оказать волшебное действие на получателя, поднять настроение, заставить улыбаться и восхищаться. В чем же заключается волшебство, спросите вы? А все дело в эффекте неожиданности, ответим мы! Быстрый сервис доставки букетов по городу, области, в дом или офис, на работу или вечеринку сохраняет этот эффект неожиданности. Когда человек в нежданную минуту получает преподношение в виде красивой композиции, созданной из свежих, красивых растений.
Цветы с доставкой по Москве способны обрадовать любого получателя, независимо от пола и возраста. Будет ли это женщина или мужчина, ребенок или пожилой человек – неожиданный подарок, врученный ему лично, обязательно заставит улыбнуться и оставит в памяти приятное воспоминание.
Не имеет значение даже цена композиции – даже самый скромный букетик-комплимент или одинокая, но гордая роза способны тронуть струны души и радовать своим свежим видом на протяжении длительного времени.

Почему стоит заказать доставку букетов

Доставка цветов в Москве, как круглосуточная услуга от нашего интернет-магазина имеет ряд преимуществ. Кроме того, что доставка цветов подарит положительные, теплые эмоции получателям, такая услуга еще и:

  • Экономит время. Чтобы заказать цветы онлайн, не обязательно идти или даже ехать в специализированный магазин цветов, достаточно зайти на сайт компании и выбрать понравившуюся композицию, потратив всего несколько минут.
  • Оперативность. Московский сервис доставки свежих растений и цветочных композиций работает круглосуточно, а курьеры доставляют заказы максимально быстро (не более 1,5 часа).
  • Эстетика. Все цветы и собранные из них композиции – работа опытных флористов. Даже если вы не знаете, какой выбрать, мы предоставим вам бесплатную консультацию и подберем букет на все случаи жизни.
  • Качество. В нашем магазине исключительно свежий товар, который простоит в вазе еще очень долго, радуя глаз красивым видом.
  • Доступность в цене. В магазине можно недорого купить самые оригинальные букеты, при этом качество всегда остается на высоте.


Заказ цветов на дом онлайн – услуга от нашего интернет-магазина, благодаря которой вы сами можете подарить массу положительных эмоций человеку, порадовать близких, знакомых, родных, друзей, оказывая знак внимания, достойный остаться в памяти на долгое время.

Нужен совет нашего флориста?
Звоните +7 (499) 347-24-00 или
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whatsApp i350 +7 (968) 432-04-04 

 

 

Добавьте наш номер телефона в WhatsApp или Viber и пользуйтесь преимуществами моментальных сообщений.

 

Ваш персональный менеджер на связи 24 часа:

  • оформит заказ
  • поможет выбрать букет или даст рекомендации по составлению индивидуального букета
  • сообщит о текущем статусе размещенного ранее заказа
  • проконсультирует по способам оплаты и возможностям доставки
  • ответит на все Ваши вопросы

Для связи с нашими операторами по телефону Вы можете позвонить по тел. +7 (499) 347-24-00 круглосуточно

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